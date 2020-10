Malgré la date limite fixée par le président Jean-Michel Aulas à vendredi, Houssem Aouar (22 ans, 3 matchs en L1 cette saison) peut-il encore quitter l'Olympique Lyonnais? Apparemment, le milieu

polyvalent y croit. Convoité par Arsenal, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain, le futur international français a aussi une sérieuse touche avec le Real Madrid, annonce L'Equipe. Le Gone aurait très récemment discuté avec l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane, encore un peu plus séduit depuis ses performances pendant le Final 8 de la Ligue des Champions. Mais en raison des pertes financières de la Maison Blanche pendant la crise sanitaire, et de la présence de nombreux relayeurs dans l'effectif merengue, un transfert semble plus envisageable, l'été prochain. Sauf si l'OL accepte l'idée d'un prêt avec option d'achat automatique ou d'un échange de joueurs. En tout cas, Aouar, peuconvaincu par ses autres pistes, serait totalement emballé par la perspective de rejoindre le champion d'Espagne.