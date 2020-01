Une nouvelle élimination qui pourrait coûter cher à Ernesto Valverde. Mercredi dernier, le FC Barcelone s’est incliné (3-2) face à l’Atletico Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Pourtant, les Barcelonais menaient (2-1) à 10 minutes de la fin de la rencontre. Coupables de largesses défensives, ils se sont fait renverser par une solide équipe madrilène. Une élimination au pied d’une finale qui place Ernesto Valverde sur un siège éjectable. L’entraîneur catalan est en effet tenu pour principal responsable de ce revers. Il est pointé du doigt pour la qualité du jeu déployé des Blaugranas et pour les résultats décevants. Le Barça a connu une seule victoire sur les cinq dernières rencontres disputées. Un bilan inquiétant pour l’équipe catalane. Alors, forcément, une idée émerge de l’esprit du président catalan Josep Maria Bartomeu, conscient de la gravité de la situation. La direction pense désormais à la succession du tacticien espagnol. Pour l’instant, Ernesto Valverde arrive en fin de contrat en juin prochain et ne devrait pas prolonger avec le FC Barcelone. Pour le remplacer, les dirigeants catalans auraient déjà pris contact ce vendredi avec un ancien de la maison, Xavi Hernandez. Selon les informations du journal AS, une délégation du FC Barcelone serait actuellement au Qatar et aurait entamé les discussions avec l’ancien milieu de terrain en vue de lui confier les rênes de l’équipe première à l’issue de la saison. Actuel entraîneur d’Al-Sadd au Qatar, Xavi Hernandez pourrait faire son retour au FC Barcelone d’ici l’été prochain. Pour sa part, ancien joueur des Blaugrana, Rivaldo a allumé Valverde après le revers face à l’Atletico. « Le FC Barcelone ne peut plus s’endormir dans les grands matchs. C’est un peu frustrant. La façon dont il contrôlait le match... Mais l’équipe ne peut pas se permettre de commettre des erreurs défensives face à un rival aussi important et entraîné par Simeone. Le Cholo est un technicien enthousiaste en dehors du terrain, toujours en train de crier sur ses joueurs, les motiver à donner un peu plus et, peut-être, c’est quelque chose dont le Barça manque actuellement. Je suis sûr que cette défaite ne profite pas du tout à Valverde », a analysé le Brésilien pour Betfair.

Manchester City

Guardiola se réjouit pour Laporte

Blessé au genou droit le 31 août dernier, le défenseur central de Manchester City Aymeric Laporte (25 ans, 4 matchs en Premier League cette saison) se rapproche doucement de son retour à la compétition. Déjà présent à l’entraînement, le Français ressent de bonnes sensations d’après son entraîneur Pep Guardiola. « Il s’entraîne tous les jours, a fini l’entraînement sans douleur et avec un ressenti positif. Je ne sais pas quand il sera prêt à jouer quelques minutes, mais il est de plus en plus proche », a lancé avec un grand sourire le technicien catalan en conférence de presse ce vendredi. En revenant à son meilleur niveau dans les prochains mois, Laporte peut prétendre à une place en équipe de France pour l’Euro 2020.

Bayern Munich

Coutinho vers un retour en Premier League

Durant le dernier mercato estival, Philippe Coutinho a posé ses valises au Bayern Munich. Le Brésilien a été prêté aux Bavarois pour la saison, qui disposent également d’une option d’achat de 120 millions d’euros. Toutefois, selon les dernières informations de Goal, le club allemand ne devrait pas lever son option d’achat et Coutinho devrait ainsi revenir au Barça durant l’été. Toutefois, en Catalogne, on ne compte pas sur l’ancien de Liverpool et en interne, on préparerait déjà son départ. La question est désormais de savoir qui lui tendra la main… Philippe Coutinho ne devrait donc pas s’éterniser au FC Barcelone, où il est pourtant encore sous contrat jusqu’en 2023. Mais qui pourrait venir relancer l’international brésilien ? Un retour en Premier League pourrait bien être envisageable pour l’ancien de Liverpool. En effet, de l’autre côté de la Manche, Coutinho a gardé une certaine cote et il faudrait donc s’attendre à voir Chelsea ou encore Manchester United venir se renseigner dans les prochains mois.

PSG

Un salaire à la Neymar pour Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé va rapidement devenir une obsession pour le Paris Saint-Germain. Convoité par le Real Madrid qui en a fait sa priorité pour l’avenir, l’attaquant fait également l’objet de négociations pour prolonger son contrat au PSG qui prend fin en juin 2022. Mais le Champion du monde ne semble pas encore concerné par ce sujet : « Ce n’est pas le moment de parler de cela. Il y a des échéances qui arrivent (…) Parler de quelque chose d’extérieur au terrain, ce n’est pas très réaliste ni très bénéfique pour l’équipe. » Toutefois, selon les informations du Parisien, le PSG propose toujours à Kylian Mbappé d’aligner son salaire sur celui de Neymar afin d’en faire le joueur le mieux payé du club. Leonardo confiait d’ailleurs récemment que les discussions avançaient en vue d’une prolongation de contrat. Toutefois, les résultats du PSG en Ligue des Champions seront probablement déterminants aux yeux de Kylian Mbappé au moment de faire son choix. D’autant que le Real Madrid est toujours à l’affût.

Real Madrid

Varane, timing parfait pour partir ?

Raphaël Varane a plusieurs fois émis le souhait de partir ces deux dernières saisons. La lassitude et l’envie de relever un nouveau défi frappent à sa porte et sans l’intervention de Zidane, l’été dernier, Varane serait sûrement déjà parti. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane est en position de force vis-à-vis de ses dirigeants. Cet été, le Français sera une proie à la portée des grands clubs qui le courtisent comme la Juventus Turin et Manchester United. Il lui suffit de ne pas prolonger son contrat pour mettre la pression sur Madrid. Après l’Euro, ce sera le moment parfait pour être vendu au meilleur prix…

Tottenham

Lloris se voit bientôt revenir

Gravement blessé au bras face à Brighton (0-3) le 5 octobre dernier, le gardien de Tottenham, Hugo Lloris (32 ans, 7 matchs en Premier League cette saison) se rapproche de son retour à la compétition. Dans les colonnes du quotidien L’Equipe hier, l’international français a donné de ses nouvelles. « J’ai eu le temps de bien préparer mon corps et ma tête, de travailler le mouvement, la distance, le toucher du ballon. L’idée, c’est de revenir fin janvier, mais c’est conditionné par mes sensations, par le choix de l’entraîneur également. (...) Pour que tout revienne comme avant, il faudra un peu de temps. Mais pour redevenir compétitif, j’y suis presque », a assuré l’ancien Niçois. Une bonne nouvelle pour les Spurs, mais aussi pour l’équipe de France en vue de l’Euro 2020.

Milan AC

Donnarumma vendu cet été

Après le PSG, au tour du Real Madrid de s’intéresser à Gianluigi Donnarumma. Zinedine Zidane aurait coché le nom du portier du Milan AC en vue du prochain mercato estival. Mais le plan des Lombards serait assez simple : acter la prolongation du jeune international italien (20 ans). Une priorité aux yeux de Paolo Maldini et Zvonimir Boban respectivement, directeur technique et directeur du football milanais. Et Mino Raiola pourrait faire les affaires du Real Madrid. C’est du moins ce que révèle Calciomercato. Agent de Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola aurait rejeté la proposition du Milan AC. Une situation qui pourrait faciliter l’arrivée du dernier rempart milanais au Real Madrid. En effet, les Rossoneri penseraient à se séparer de leur joueur dès cet été, pour éviter de le voir partir gratuitement en 2021. Florentino Pérez et Zinedine Zidane lanceront-ils l’assaut d’ici quelques mois ? Affaire à suivre…