Poussé vers la sortie par l’Inter Milan, Mauro Icardi (26 ans) a finalement été prêté au Paris Saint-Germain. Un poids de moins pour Antonio Conte, qui a semble-t-il déjà oublié l’attaquant argentin. « Ce n’est plus à moi de parler d’Icardi. Moi, le staff, les joueurs, nous lui souhaitons bonne chance, mais Icardi ne fait plus partie de l’Inter. Par respect pour lui et mes garçons, je refuse d’en parler », a froidement expliqué le coach italien devant la presse. Si le club de la capitale française pouvait lever l’option d’achat de 70 millions d’euros d’Icardi, Conte ne s’en plaindrait pas.