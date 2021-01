Antonio Conte a donné son avis sur les performances d'Arturo Vidal (33 ans). Il pense que l'international chilien a besoin de travailler. «Arturo Vidal? Il a des marges de progression importantes. Il doit travailler, tête basse, et pédaler. Personne n'a une place assurée à l'Inter», a indiqué le technicien face au micro de Sky Sport. Et d'ajouter: «Il doit démontrer qu'il mérite de jouer. Il doit faire beaucoup mieux que ce qu'il fait, il a trop de hauts et de bas.» Arrivé gratuitement l'été dernier, Vidal a participé à 13 matchs de Série A et 4 de Ligue des Champions. Il ne semble pour l'instant pas avoir convaincu son entraîneur. Pour rappel, son contrat porte jusqu'en juin 2022.