La FAF et son homologue qatarie ont procédé vendredi à la signature d’un protocole d’accord pour la coopération et l’échange en marge du Mondial 2019 des clubs La signature de ce protocole de coopération et d’échanges était également inscrit au menu de cette visite au Qatar, et elle s’est concrétisée vendredi, avec, d’un côté, le Cheikh Hamd Ben Khalifa Ben Ahmed Al-Thani, président de la Fédération qatarie de football, et de l’autre côté, son homologue algérien, Kheireddine Zetchi. Selon la Fédération qatarie, cet accord porte essentiellement sur l’échange d’expériences et de stratégies et permettra à son homologue algérienne de profiter des services proposés aussi bien par le complexe sportif Aspire, que l’établissement hospitalier Aspetar.