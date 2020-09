Le groupe de BTP algérien, Cosider, devrait reprendre le chantier du stade de Tizi Ouzou, d'après les informations du quotidien El Moujahid. Deux mois après avoir annoncé la résiliation du contrat de réalisation de cette nouvelle infrastructure sportive avec les deux sociétés Etrhb-Mapa, les pouvoirs publics sont en train d'élaborer un nouveau cahier des charges. L'achèvement de la réalisation du nouveau stade de Tizi Ouzou, dont les travaux sont à l'arrêt depuis mai 2019, devrait être confié à l'entreprise publique Cosider. Durant une visite de travail, cette semaine, dans la wilaya de Tizi Ouzou, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi, a évoqué ce dossier: «Je profite de ma deuxième visite à Tizi Ouzou, depuis que je suis à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, pour annoncer que l'Etat s'engage à livrer le joyau sportif qu'est le stade de 50 000 places de Tizi Ouzou dans les meilleurs délais.» Le premier responsable du secteur a ajouté: «Récemment on annonçait la résiliation du contrat de l'entreprise chargée de sa réalisation et nous veillerons tous à ce que les engagements pris soient honorés.»