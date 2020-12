Diego Costa (32 ans) n'aurait pas l'intention de rejoindre une écurie chinoise ou brésilienne, comme cela a été évoqué ces derniers jours. Il souhaiterait rester en Europe, ces prochaines années. Si l'on en croit les informations publiées par As, l'attaquant des Colchoneros souhaite encore rester 2 ou 3 ans en Europe. Il aurait demandé à ses dirigeants une résiliation de contrat «des raisons familiales» et Arsenal suivrait de près sa situation. Barré par Luis Suarez et gêné par les blessures, Costa n'a joué que 7 matchs de Liga, cette saison. Il est parvenu à inscrire 2 buts (dont 1 sur penalty). Son contrat porte jusqu'en juin 2021 et il ne devrait pas manquer de convoitises, cet hiver. L'année dernière, il avait marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives en 30 apparitions, dont 20 comme titulaire. Confrontés à la crise économique liée à la situation sanitaire, les dirigeants de l'Atletico Madrid ne devraient pas le retenir.