Les épreuves de la coupe d’Algérie militaire de taekwondo, messieurs et dames, ont débuté lundi au Centre de regroupement et préparations des équipes militaires (CREPSM) de Ben Aknoun (Alger), avec la participation de 17 équipes. La compétition se disputera dans deux spécialités, le poomsae

(-30 ans et -40 ans) et le kyorugi. Dans une allocution d’ouverture prononcée au nom du directeur des sports militaires de l’ANP, le directeur du CREPSM, a mis en avant l’importance de cette manifestation retenue dans le cadre de la préparation physique et psychologique du militaire, en appelant les participants à faire preuve de fair-play. Les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour assurer la réussite de ce rendez-vous sportif qui sera aussi une occasion de renforcement des liens de fraternité et d’amitié entre les éléments de l’ANP.