Le coup d’envoi de la Journée nationale du cross de l’Armée nationale populaire (ANP) a été donné, jeudi dernier, à l’Ecole des techniques de l’intendance « Chahid Bounaâma-Djilali » de la 1ère RM de Blida, avec la participation de prés de 2300 athlètes, entre militaires et assimilés. Cet événement sportif militaire a été ouvert par le général Griche Omar, chef du service des sports militaires relevant du département emploi et préparation de l’état-major de l’ANP, après l’observation d’une minute de silence en hommage au défunt chef d’état-major de l’ANP, vice-ministre de la Défense nationale, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah. Dans son allocution à l’occasion, le général Griche a souligné « la détermination permanente du Haut commandement de l’ANP, au soutien et à l’encouragement de la pratique sportive dans ses rangs, car elle est à la base de la préparation de l’élément militaire au combat ». Une démarche visant, a-t-il ajouté, « l’amélioration permanente des aptitudes physiques de tous les éléments militaires, et partant le développement de leur disponibilité au combat ».

L’organisation chaque année, de ce type de manifestations militaires, sur tout le territoire national, au profit de tous les éléments militaires (tous grades confondus) vise à inciter ces derniers, à « l’entrainement sportif permanent, pour développer leurs aptitudes physiques », a-t-il souligné, en outre.

à noter qu’une manifestation similaire a été, également, abritée par le Groupe sportif du siège de la PRM. Le coup d’envoi de ce cross a été donné par le chef d’état-major de la PRM, le général Saâd Eddine Bediaf.