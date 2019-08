Il s’agit de l’athlétisme, de l’aviron, du canoë-kayak, du beach volley, du cyclisme (VTT et cyclisme sur route), du tir à l’arc, du tir sportif, du badminton, du tennis, du taekwondo, du judo, de la lutte, de l’escrime, de l’haltérophilie, de la natation et du tennis de table. Le village accueillant une grande partie des participants a été inauguré vendredi dernier sur le campus de l’Université internationale de Rabat. Quatre autres villages ont été mis en place, dont un à Casablanca, qui va abriter près de 1.000 membres de délégations de trois disciplines : le badminton, le handball et la natation. Ces jeux mobilisent aussi 6.200 officiels techniques, plus de 2.000 volontaires et quelque 400 journalistes.

Judo / L’Algérie au pied du podium

Le judo algérien a terminé son tournoi comptant pour les 12es Jeux africains au Maroc (19-31 août) en 3e position avec un total de 11 médailles (2 or, 3 argent et 6 bronze), au terme des deux jours de compétition consacrés à la discipline. La direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de judo (FAJ), avec le consentement des entraîneurs nationaux, s’était engagée auprès du MJS à revenir à la maison avec quatre médailles d’or, plaçant la barre haut en matière de pronostics. L’Algérie a été dépassée par le Maroc (2e avec 11 médailles : 2 or, 5 argent et 4 bronze), alors que l’Egypte a remporté le tournoi en totalisant 8 breloques (4 or et 4 bronze). La 4e position est revenue à la Tunisie (2 or, 3 argent et 3 bronze). Lors de la dernière édition des Jeux africains à Brazzaville (Congo) en 2015, la sélection algérienne de judo avait terminé le tournoi en tête du classement général avec 12 médailles (7 or, 4 argent, 1 bronze), suivie de l’Egypte (3 or, 1 argent, 3 bronze) et de la Tunisie (2 or, 6 argent, 5 bronze).