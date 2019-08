La Ligue de football professionnel a établi la programmation des trois premières journées du championnat de Ligue 1 et des deux premières journées de Ligue 2. La LFP n’a pasmentionné les stades où devront recevoir le NC Magra en Ligue 1, ainsi que l’OM Arzew, l’A Bous Saâda, le RC Arba et l’USM El Harrach en Ligue 2. Le premier round de Ligue 1, qui s’étale sur trois jours, à savoir le 15, 16 et 17 août sera marqué par le déroulement de deux rencontres à huis clos, la première opposera au stade Omar Hamadi de Bologhine le champion d’Algérie, USM Alger, à l’ES Sétif, alors que la seconde mettra aux prises les deux promus, le NC Magra et l’ASO Chlef . Quand à la Ligue 2, son championnat commencera une semaine plus tard. La première journée se jouera les vendredi 23 et samedi 24 août.