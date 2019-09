Le début du championnat « Jeunes Elites » pour les catégories U15, U17 et U19, saison 2019-2020 est prévu le vendredi 27 septembre 2019, a annoncé la FAF. La gestion et l’organisation de ce championnat « Jeunes Elites » relèveront désormais du ressort d’un nouveau département installé au sein de la DTN, précise la même source. En prévision de la nouvelle saison, la DTN invite les clubs de se rapprocher de la Ligue nationale de football amateur (LNFA) pour la confection de leurs licences. Les dépôts et les demandes des licences des entraîneurs se feront au niveau de la DTN. Des play-offs seront organisés à la fin des

championnats, quant aux calendriers de la saison, ils seront publiés dans les prochains jours. Enfin, la répartition des cinq groupes retenus a la particularité d’intégrer la nouvelle Académie de la FAF affiliée au club du SKAF Khemis Miliana au niveau du groupe B afin de permettre à cette équipe d’être compétitive tout en suivant le cursus de formation.