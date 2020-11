Contraint de céder sa place à James Milner à l'heure de jeu, Trent Alexander-Arnold (22 ans, 8 matchs en Premier League cette saison) souffre bien d'une blessure musculaire après la rencontre face à Manchester City (1-1) dimanche. Résultat, le latéral droit sera absent pendant un mois, annonce la presse locale. L'international anglais, en plus du rassemblement de sa sélection, manquera notamment le match de championnat contre Leicester City et les réceptions de l'Atalanta Bergame et de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions.