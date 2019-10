Mauvaise nouvelle pour l’Atletico Madrid et son joyau João Felix

(19 ans, 9 matchs et 2 buts en Liga cette saison). En fin de rencontre face au FC Valence (1-1) samedi, le milieu offensif s’est tordu la cheville droite. Verdict, le Portugais souffre d’une entorse du ligament externe, a annoncé le club madrilène. Aucune durée d’indisponibilité n’est donnée dans le communiqué, mais la presse espagnole parle d’une absence comprise entre deux et trois semaines. L’ancien joueur de Benfica devrait donc manquer la double confrontation contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions

(22 octobre et 6 novembre).