Dans le cadre du tournoi UEFA ASSIST des U16 (UEFA Development Tournament Under 16) qui a débuté à Tirana, en Albanie, l’EN algérienne a été battue, pour son premier match, par la sélection de Géorgie (0-1). L’unique réalisation a été inscrite par Davit Shiolashvili à la 65’ lors de cette rencontre.

Dans le deuxième match, l’Albanie et la Lituanie ont fait match nul (2 à 2), mais les Lituaniens l’emportèrent aux tirs au but (5 à 3). Au prochain match, l’Algérie sera opposée à la Lituanie, aujourd’hui, toujours au National team Center.