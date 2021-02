Pour combler le vide laissé par Neymar, le FC Barcelone a décidé de miser sur Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Deux choix qui n'ont pas vraiment payé pour le moment. Victime de blessures à répétitions, l'international français vient juste de sortir la tête de l'eau et n'enchaîne les grosses performances que depuis cette saison. En ce qui concerne Philippe Coutinho, il n'est pas du tout dans son assiette depuis son transfert en provenance de Liverpool et n'a retrouvé des couleurs qu'après son séjour au Bayern. Toutefois, une blessure sérieuse l'a coupé dans son élan cette saison. Et Philippe Coutinho pourrait ne plus avoir l'occasion de faire ses preuves au Barça lorsqu'il retrouvera toutes ses sensations. Dans des propos rapportés par The Daily Star, Javi Miguel a laissé clairement entendre que le FC Barcelone comptait se débarrasser de Philippe Coutinho dès le prochain mercato estival. À en croire le journaliste espagnol, le Barça ne voudrait plus faire jouer le milieu offensif brésilien pour ne pas avoir à payer 5 millions d'euros de bonus supplémentaires à Liverpool. «Une des priorités du club est de faire des économies et il y a des bonus pour un certain nombre de matchs joués qu'il ne veut pas payer pour Philippe Coutinho. Le Barça doit payer 5 millions d'euros de plus en 7 matchs et cela n'arrivera pas», a précisé le collaborateur d'AS et d'Esport 3.