«Il peut jouer en numéro 10 ou sur l'aile gauche et avoir beaucoup de liberté. Il aime défendre et aider l'équipe, mais je veux qu'il me montre ses qualités devant le but, il a une bonne frappe. J'espère qu'il réussira au Barça cette année.» Le 26 septembre, l'entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman dévoilait son plan pour relancer Philippe Coutinho. Après avoir bataillé pour garder le Brésilien de 28 ans, en dépit de la volonté de la direction catalane de le vendre suite à son retour de prêt du Bayern Munich, le technicien néerlandais pensait déjà au positionnement de sa «recrue» sur le terrain. Et après avoir brillé par intermittence à Munich et accumulé les titres avec un triplé Bundesliga - Ligue des Champions - Coupe d'Allemagne en 2019-2020, Coutinho est revenu rempli d'ambitions à Barcelone. Aligné dans un rôle de milieu offensif lors des trois premiers matchs de Liga contre Villarreal (4-0), le Celta Vigo (3-0), puis le FC Séville (1-1), l'Auriverde a su se montrer efficace avec un but et deux passes décisives. L'ancien de Liverpool a aussi affiché une belle complicité technique avec la star Lionel Messi. «Je suis retourné à Barcelone avec le désir de travailler donc tout va en ma faveur, je suis très motivé et heureux. J'ai commencé la saison du bon pied, j'ai bien joué et je suis très content. J'ai l'intention de pousser l'intensité de mon travail à la limite pour réaliser de grandes choses cette saison. (...) Quand je dis réaliser de grandes choses, cela signifie gagner des titres», a expliqué Coutinho lors d'un point presse avec la sélection brésilienne. Forcément heureux de son retour au premier plan, l'Auriverde ne cache pas que son prêt au Bayern lui a permis de prendre conscience de certains manques personnels. «S'il y a quelque chose que j'ai appris au cours des deux dernières années de ma vie, c'est à propos de l'intensité de jeu et la façon dont je m'entraîne, a ajouté le natif de Rio de Janeiro. C'est un aspect fondamental, et c'est ainsi que Barcelone, le Bayern et la Seleçao fonctionnent actuellement.» «J'ai beaucoup appris au Bayern. Les entraînements sont très intenses et une conséquence naturelle de cela est mon évolution physique. On travaille beaucoup, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, si je dois consacrer trois ou quatre fois plus de temps que d'habitude pour réussir, c'est ce que je fais. Cela a été le cas pour me remettre de mon opération de la cheville», conclut Coutinho. Comme un symbole, le Blaugrana a confirmé sa forme du moment en ponctuant le succès de la Seleçao contre la Bolivie (5-0) vendredi soir, avec un joli but de la tête, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.