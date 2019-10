Cet été, le Bayern Munich a pris le pari de relancer Philippe Coutinho, qui n’était pas en réussite au FC Barcelone. Après neuf rencontres avec l’actuel troisième de Bundesliga, le joueur a inscrit deux buts et a délivré trois passes décisives. De quoi poser la question de la levée de l’option d’achat qui accompagne le prêt de ce dernier et qui s’élève à 120 millions d’euros. Pour le média allemand Kicker, Karl-Heinz Rummenigge, le président du club, s’est attardé sur le cas menant à l’ailier. « Philippe est un joueur de qualité, une personne aimable. Il s’est très bien intégré au club, on est très content de l’opération qu’on a réussi à boucler, avant de répondre à la question de savoir si le Brésilien va rester : on décidera quand le bon moment arrivera », a-t-il dit.