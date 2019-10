Invaincu depuis le début de la saison, en compagnie du MC Alger, avec qui il partage la tête du classement (17 pts), le CRB aura une belle occasion de préserver sa série en accueillant l’Entente (11e, 7 pts), qui reste sur une défaite à la maison face à l’ASO Chlef (0-1). Les Sétifiens seront coachés pour la première fois par le remplaçant de Kheïreddine Madoui, le Tunisien Nabil Kouki, qui passera un véritable test révélateur face au Chabab, favori sur le papier. Le MCA, auteur de deux victoires de suite, dont une acquise sur tapis vert face au voisin l’USM Alger, se rendra à Biskra pour défier l’USB (8e,

9 pts), avec la ferme intention de préserver son invincibilité et du coup rester aux commandes. Face à la plus mauvaise défense du championnat (14 buts encaissés), le MCA aura à cœur de récidiver et décrocher un 4e succès en déplacement. Sèchement battue à Aïn M’lila (0-3), la formation des Ziban devra impérativement réagir devant son public pour éviter de se retrouver en bas du classement. La JS Saoura (3e, 13 pts) affrontera elle en déplacement le NA Husseïn-Dey (15e, 7 pts), où rien ne va plus après la lourde défaite concédée dans le derby face au MCA (0-3), suivie par la démission du coach Remmane. L’AS Aïn M’lila et le CS Constantine, auteurs d’une belle remontée au classement (4es, 11 pts), devront sortir le grand jeu pour rester dans leur dynamique, en défiant en déplacement la JS Kabylie (6e, 10 pts) et l’ASO Chlef (11e, 7 pts). Quant au CABB Arréridj (8e, 9 pts), qui reste sur deux défaites de suite, il sera appelé à sortir la tête de l’eau à domicile face au MC Oran (6e, 10 pts) et réapprendre à gagner pour éviter de sombrer. Enfin, l’USM Alger (11e, 7 pts), confrontée à une crise financière sans précédent, croisera le fer avec le promu le NC Magra (10e, 8 pts) à Sétif, avec l’intention de confirmer son net succès à domicile face au CABBA (3-0) et s’éloigner de la zone de relégation. Le match Paradou AC - USM Bel-Abbès a été reporté à une date ultérieure en raison de l’engagement des Algérois en 16es de finale bis de la Coupe de la CAF, dont la seconde manche face aux Ougandais de Kampala City se jouera dimanche prochain au stade du 5-Juillet (aller : 0-0).





Programme

Aujourd’hui

NA Husseïn-Dey - JS Saoura (15h)

NC Magra - USM Alger (15h)

JS Kabylie - AS Aïn M’lila (15h, huis clos)

CR Belouizdad - ES Sétif (16h)

US Biskra - MC Alger (18h)

ASO Chlef - CS Constantine (18h)

CABB Arréridj - MC Oran (18h45)

Paradou AC - USM Bel-Abbès (reporté)