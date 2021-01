Tenue en échec à domicile lors de la précédente journée par l'O Médéa (0-0), l'ESS (23 pts) sera certainement mise à rude épreuve face au CRB (2e, 18 pts), dont la victoire lui permettrait de revenir à

2 points du leader avec, en sus,2 matchs en moins à disputer en déplacement à Médéa et à la maison face au CSC. Le MC Alger (2e, 18 pts), battu pour la première fois de la saison chez le nouveau promu WA Tlemcen (0-1), n'a pas droit à l'erreur lors de la réception de l'US Biskra (15e, 9 pts). De son côté, l'OM (3e, 17 pts), qui reste sur une belle série de 5 victoires et un match nul, aura une belle occasion de préserver cette dynamique en recevant l'ASO Chlef (7e, 16 pts), lors d'une affiche qui promet. L'USM Alger et la JS Saoura, qui partagent avec l'OM la 3e place au tableau, se rendront à l'Ouest du pays pour défier respectivement l'USM Bel Abbès (17e, 8 pts) et le MC Oran (9e, 15 pts). A Tizi Ouzou, la JS Kabylie (9e, 15 pts), dont la série d'invincibilité en déplacement a pris fin lors de la précédente journée à Magra (0-1), recevra la JSM Skikda (17e, 8 pts), qui n'arrive pas à trouver ses repères pour son retour parmi l'élite, après 33 ans d'absence. Pour sa part, le Paradou AC (11e,12 pts), retombé dans ses travers suite à la défaite concédée chez l'ASO (1-2), sera l'hôte de l'AS Aïn M'lila (7e, 16 pts), l'une des révélations de ce premier quart de championnat, en compagnie de l'OM. À l'Ouest, le RC Relizane affrontera le WAT avec qui il partage la 12e place(10 pts) dans un derby indécis et ouvert à tous les pronostics. Si le RCR traverse une mauvaise passe avec un bilan d'un seul point décroché lors des trois derniers matchs, le WAT a réussi à redresser la barre avec deux victoires de suite, dont une en déplacement face à l'USMBA(3-2). En bas de tableau, le CSC (19e, 7 pts), l'une des grosses déceptions du championnat jusque-là, n'aura d'autre alternative que de l'emporter à domicile devant le NCM (15e, 9 pts). Toujours sans entraîneur depuis la démission d'Abdelkader Amrani, le CSC n'a plus droit à l'erreur face à une équipe de Magra en pleine confiance, après avoir renoué mardi avec la victoire. Enfin, la lanterne rouge CABBA (20e, 3 pts) va chercher à décrocher son premier succès de la saison, en recevant le NAHD (12e, 10 pts), qui reste sur une victoire sur le terrain de la JSMS (1-0). Désormais, sur le banc du Nasria, l'entraîneur Dziri Billel va revenir au stade du20-Août-1955 de Bordj pour affronter son ancienne équipe avec laquelle il a démarré la saison avant de démissionner pour mauvais résultats.





Programme Aujourd'hui :

O Médéa -ASO Chlef (14h30)

CS Constantine - NC Magra (14h30)

Paradou AC - AS Ain M'lila (14h30)

RC Relizane -WA Tlemcen (14h30)

CR Belouizdad -ES Sétif (14h30)

MC Alger -US Biskra (15h)

MC Oran -JS Saoura (15h)

JS Kabylie - JSM Skikda (15h)

CABB Arréridj -NA Hussein Dey (15h)

USM Bel Abbès - USM Alger (15h)