Le CRB accueille cet après-midi à partir de 15h sur son terrain la JS Kabylie dans le cadre de la 20e journée du championnat de Ligue 1, dans une rencontre qui présente tous les aspects d'un match au sommet. C'est la plus belle affiche de cette journée, s'accorde-t-on à dire. L'enjeu est de taille, les trois points sont décisifs pour la suite du championnat. Avec une victoire sur son terrain, le CRB pourra garder l'écart de sécurité qui le sépare de ses poursuivants immédiats. Ceci, même le coach Franck Dumas, qui retrouvera son ancienne équipe, ressent une forte pression, sachant qu'il ne pourra compter sur son milieu de terrain, Adel Djerrar, blessé. Ses joueurs sont obligés de réagir après leur dernière baisse de forme.

De leur côté, les Canaris partent à Alger pour ramener ce butin qui leur permettra de s'approcher encore plus du leader et adversaire du jour. Le coach Zelfani a clairement affiché les ambitions de son équipe pour cette rencontre. Il a entamé un stage bloqué et une intense préparation en vue de cette rencontre. Une victoire lui permettrait de s'approcher du la première place et pour ce faire, il ne lésine pas sur les moyens. Au chapitre du mental, les Canaris semblent boostés, considérant que la victoire reste dans leurs rangs, surtout au vu des conditions dans lesquelles l'équipe se trouve. Certes, l'équipe a perdu la deuxième place au détriment du MCA, mais ne baisse pas les bras. Pour ce faire, le technicien franco-tunisien va certainement aligner son «onze» idéal. L'incorporation des nouvelles recrues est une chose acquise au vue de la prestation de la JSK de la précédente journée. C'est d'ailleurs, le moment ou jamais pour faire valoir les bons résultats des derniers recrutements de Cherif Mellal. Malgré l'enjeu de cette rencontre, tout le monde appelle au fair-play total, que cela soit avant, durant et après le match. Les supporters de la JSK sont attendus d'ailleurs en force, et auront, dit-on, l'accueil qu'il fut de la part des Belouizdadis, comme cela avait été le cas depuis des années.

Les joueurs des deux camps comptent sur cette présence justement de leurs supporters pour aller de l'avant et réaliser le match que ces derniers attendent d'eux. Ainsi, tous les ingrédients sont rassemblés pour que cette affiche tienne ses promesses, elle qui sera arbitrée par le jeune Gamouh, l'une des attraction du corps arbitral depuis l'entame de la saison en cours.