Les deux rendez-vous entre pensionnaires de Ligue 1, CS Constantine - NC Magra et AS Aïn M'lila - JS Kabylie, constitueront les deux chocs des 32es de finale de la coupe d'Algérie de football, prévus entre les jeudi 26 décembre et dimanche 5 janvier, alors que les petits poucets de l'épreuve, le Mouloudia Oued Chaâba, le MJ Arzew et le CSA Marsa viseront l'exploit. Le CSC, dont l'entraîneur français Denis Lavagne vient d'être limogé, aura à coeur de se refaire une santé face au NC Magra, capable du meilleur comme du pire. De son côté, l'ASAM, sans la moindre victoire lors des trois dernières journées de championnat, accueillera l'un des spécialistes de l'épreuve, la JSK, finaliste malheureux de l'édition 2017, perdue face à l'USM Bel Abbès (2-1). Même si Aïn M'lila bénéficiera des avantages du terrain et du public, la formation kabyle aura certainement son mot à dire, elle qui reste la quatrième meilleure équipe en déplacement lors de la phase aller de Ligue 1. L'Entente de Sétif, détentrice du record de trophées en compagnie du MC Alger, de l'USM Alger et du CR Belouizdad (8 coupes), tentera de confirmer son redressement sous la houlette du nouvel entraîneur tunisien Nabil Kouki face à la JSM Béjaïa, finaliste de la précédente édition et dont les résultats en Ligue 2 ne plaident pas en sa faveur avec une triste 15e et avant-dernière place au tableau. Quant au MCA, 2e au classement du championnat, il évoluera a priori sur du velours à domicile face à l'Olympique Magrane (inter-régions), alors que le détenteur du trophée, le CRB et l'USMA, seront en appel respectivement chez l'IS Tighennif (inter-régions) et l'USM Khenchela (Div. amateur). Le tirage au sort de l'épreuve populaire a donné lieu à deux autres confrontations entre équipes des deux paliers professionnels: JS Saoura (L1) - DRB Tadjenanet (L2) et Olympique Médéa (L2) - MO Béjaïa (L2). Pour ce qui est des trois petits poucets Mouloudia Oued Chaâba, MJ Arzew et CSA Marsa, pensionnaires de la Régionale 2, ils tenteront de déjouer les pronostics et poursuivre leur chemin. Le Mouloudia Oued Chaâba, de la wilaya de Batna, se rendra à l'Ouest pour défier l'IRB Ghriss (inter-régions), tandis que le MJ Arzew jouera un derby déséquilibré face au MC Oran, actuel 5e de Ligue 1. Le CSA Marsa évoluera lui devant son public face à l'Entente Sour Ghozlane (inter-régions). Les autres matchs de ces 32es de finale verront les «petits» clubs défier les gros bras avec l'espoir de créer la sensation et poursuivre leur aventure dans cette compétition qui a souvent réservé des surprises. Comme ce fut le cas lors de la précédente édition de «Dame Coupe», les quarts et demi-finales se joueront en aller-retour et la sanction du huis clos ne sera pas appliquée dans le tournoi. Du coup, le CSC, qui vient d'écoper d'un match à huis clos, évoluera en présence de ses supporters face à Magra.

Programme

Aujourd’hui

IRB Boumedfaâ - NT Souf (14h)

AS Khroub - JS Bordj Menaïl (14h)

CSA Marsa – ES Ghozlane (14h)

ARB Ghriss - MO Chaâba (14h)

MC El Bayadh - IB Lakhdaria (14h)

ASO Chlef - US Béni Douala (14h)

WA Boufarik - USM Oran (14h)

Paradou AC - FC Bir El Arch (14h)

Demain

AB Sabath - NA Husseïn-Dey (14h30)

MC Oran - MJ Arzew (16h)

JSM Béjaïa - ES Sétif (18h45)

Samedi

CR Village Moussa - WA Tlemcen (14h)

CB Mila – A Boussaâda (14h)

ASM Oran - Hydra AC (14h)

CRB Adrar - FCB Telagh (14h)

CRB Houari-Boumediene - CR Zaouia (14h)

ES Guelma - USM Harrach (14h)

SC Mecheria - OM Arzew (14h)

NRB Lardjem - AB Chelghoum Laid (14h)

MSP Batna - IRB Sougueur (14h)

CR Béni Thour - USM Annaba (14h)

O Médéa - MO Béjaïa (14h)

US Souf - USM Bel Abbès (14h)

IS Tighennif - CR Belouizdad (14h)

RC Arbaâ - MO Constantine (14h)

MC Alger – O Magrane (16h)

CS Constantine - NC Magra (17h45h)

CABB Arréridj - IR Mécheria (17h45)

JS Saoura - DRB Tadjenanet (18h45

Dimanche

NASR El Fedjoudj - US Biskra (14h)

5 janvier

AS Aïn M’lila - JS Kabylie (14h)

USM Alger - USM Khenchela (16h)