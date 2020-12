Cette 5e journée sera tronquée de trois rencontres, en l'occurrence Olympique Médéa - CR Belouizdad, NA Hussein Dey - ES Sétif et JS Kabylie - AS Aïn M'lila, en raison de la participation du CRB, de l'ESS et de la JSK aux compétitions africaines interclubs.

Le CSC (14e, 3 pts), auteur de trois matchs nuls de rang, tentera de signer son premier succès de la saison face à une équipe de l'USMA (17e, 2 pts), où rien ne va plus.

Sèchement battue lors de la précédente journée à domicile par l'OM (1-3), l'USMA traverse une zone de turbulence. Quelques jours après le limogeage de l'entraîneur François Ciccolini, pour avoir boycotté la cérémonie protocolaire à l'issue de la Supercoupe face au CR Belouizdad (1-2), le directeur général sportif, Antar Yahia, pourrait connaître le même sort.

Un autre faux pas risque de mettre déjà le nouveau coach des Rouge et Noir, le Français Thierry Froger, dans une situation inconfortable.

De son côté, la JS Saoura (2e, 8 pts), invaincue jusque-là, se rendra à l'Est du pays pour défier le NC Magra (10e, 4 pts), dont l'entraîner Mohamed Bacha a été limogé dimanche. Un succès des gars de Béchar leur permettrait de grimper provisoirement en tête du classement.

Le MC Alger (4e, 7 pts), auréolé de sa qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions, sera en appel à l'Ouest pour croiser le fer avec le RC Relizane (6e, 6 pts).

Les Algérois, qui voyagent bien (4 points sur 6 possibles, ndlr), devront rester vigilants face à une équipe du RCR qui s'était imposée le week-end dernier, en dehors de ses bases devant le CA Bordj Bou Arréridj (1-0).

Pour sa part, le MC Oran (6e, 6 pts) enchaînera avec un deuxième derby de suite, quand il se rendra chez la lanterne rouge l'USM Bel Abbès (20e, 1 pt), moins d'une semaine après avoir signé sa première victoire de la saison, à domicile face au WA Tlemcen (2-1).

Sans les services de ses nouvelles recrues, pas encore qualifiées, la formation de la Mekerra sera appelée à puiser dans ses réserves pour éviter le faux pas de trop.

Quant au Paradou AC (10e, 4 pts), il partira favori à domicile contre le CABBA (17e, 2 pts), confronté à une crise de résultats et dont les joueurs sont à la recherche d'un sursaut d'orgueil.A Skikda, la JSMS (14e, 3 pts), largement battue lors de la précédente journée à Aïn M'lila (3-0), est appelée à revoir sa copie, à l'occasion de la réception de l'ASO Chlef (10e, 4 pts), laquelle se trouve dans l'obligation de réagir suite à la défaite concédée à la maison face à la JSK (0-2).

Enfin, le WAT (17e, 2 pts) cherchera à décrocher son premier succès depuis son retour parmi l'élite, à domicile face à l'US Biskra (6e, 6 pts), tenue en échec le week-end dernier sur sa pelouse par le PAC (1-1).

Programme complet Aujourd'hui

14h30:

Paradou AC - CABB Arréridj

CS Constantine - USM Alger

14h30:

Skikda - ASO Chlef

NC Magra - JS Saoura

RC Relizane - MC Alger

15h00:

Tlemcen - US Biskra

USM Bel Abbès - MC Oran

Reportés

Olympique Médéa -CR Belouizdad

NA Hussein Dey - ES Sétif

JS Kabylie - AS Aïn M'lila

Classement Clubs Pts J

1. ES Sétif 10 4

2. AS Aïn M'lila 8 4

-. JS Saoura 8 4

4. CR Belouizdad 7 3

-. MC Algerr 7 3

6. MC Oran 6 4

-. RC Relizane 6 4

-. US Biskra 6 4

9. JS Kabylie 5 4

10. Paradou AC 4 4

-. O. Médéa 4 4

-. NC Magra 4 4

-. ASO Chlef 4 4

14. CS Constantine 3 3

-. NA Hussein Dey 3 4

-. JSM Skikda 3 3

17. WA Tlemcen 2 4

-. CABB Arréridj 2 4

-. USM Alger 2 4

20. USM Bel Abbès 1 4