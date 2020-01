Plusieurs clubs de Ligue 1 française, dont l’Olympique de Marseille, ont récemment pris des renseignements concernant le milieu de terrain du Bayern Munich Michaël Cuisance (20 ans, 2 apparitions toutes compétitions cette saison), peu utilisé depuis son arrivée l’été dernier en provenance du Borussia Mönchengladbach. Et selon les informations des médias allemands, les dirigeants munichois n’ont absolument pas l’intention de vendre ou même de prêter le Français lors de ce mercato d’hiver. En effet, l’entraîneur bavarois Hans-Dieter Flick apprécie les efforts de Cuisance et compte le récompenser avec un rôle plus important lors de la seconde partie de la saison.