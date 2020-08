La priorité des priorités d'André Villas-Boas n'est autre que Mickaël Cuisance, l'espoir français du Bayern Munich. Chassé par Andoni Zubizarreta depuis près d'un an, Mickaël Cuisance est toujours dans le viseur de l'OM. Malgré le départ du technicien espagnol, c'est André Villas-Boas qui a pris le relais et qui souhaite ardemment son arrivée à Marseille. En coulisses, André Villas-Boas pousserait très fort pour convaincre toutes les parties. Et notamment Mickaël Cuisance, qui doit faire un choix. La concurrence au Bayern Munich est colossale, pas sûr qu'il trouve du temps de jeu nécessaire à sa progression. À l'OM, il trouvera une place autour de Rongier et Gueye.