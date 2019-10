7 médailles, dont 2 orAvec 7 médailles (2 or, 2 argent et 3 bronze), l’Algérie occupe la troisième place au classement général des championnats d’Afrique d’aviron qui se déroulent sur les berges du lac de Tunis, à l’issue de la première journée. La Tunisie trône en tête du classement de la compétition avec 11 médailles dont 5 en or, suivie de l’Egypte qui a décroché

9 médailles (3 or, 4 argent et 2 bronze). L’Algérie participe à cette compétition africaine avec 9 rameurs. Il s’agit chez les dames d’Amina Rouba, Nawel Chiali, Nihad Benchadli, Zoubida Lachoub et Nour El-Houda Sadoun. Sont présents chez les messieurs Oussama Habiche, Kamel Aït-Daoud, Sid-Ali Boudina et Abdelilah Ziouane.