Le champion d’Afrique de karaté-do, Hocine Daikhi (kumité, +84 kg), blessé au visage en finale des championnats d’Afrique de la discipline (7-9 février au Maroc), reste toujours optimiste pour une qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, malgré encore un mois d’indisponibilité qui l’éloigne des tatamis. « J’ai été opéré dès mon retour à Alger par le professeur Ferdjaoui du service maxillo facial de l’hôpital Mustapha-pacha.

La convalescence se déroule dans les délais prévus, le muscle se consolide bien. J’espère être de retour dans un mois maximum », a déclaré Daikhi à l’APS en marge de la 1ere journée des épreuves du

championnat d’Algérie de karaté-do seniors (messieurs et dames), qui ont débuté jeudi à la salle Harcha-Hacène (Alger).

Toujours en course pour une qualification aux JO-2020, Daikhi reste optimiste pour décrocher son billet pour Tokyo et représenter dignement l’Algérie aux olympiades.

« Malgré cette blessure qui a un peu chamboulé mon programme, je reste confiant pour décrocher mon billet pour Tokyo. Je continue à m’entraîner en attendant le feu vert du médecin pour reprendre les combats. Les jeux de Tokyo ont une signification particulière avec l’entrée du karaté pour la 1ere fois au programme olympique, j’espère être à la hauteur des attentes en décrochant une qualification historique pour l’Algérie », a-t-il souhaité.

Daikhi qui occupe le 24e rang mondial, a fixé son retour pour le tournoi de qualification olympique (TQO), prévu du 8 au 10 mai à Paris (France), qui permettra une qualification directe aux JO-2020 pour les trois premiers de chaque catégorie de poids.