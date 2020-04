Kenny Dalglish, ex-joueur et entraîneur historique de Liverpool âgé de 69 ans, est sorti samedi de l'hôpital où il a été diagnostiqué positif au Covid-19. Hospitalisé mercredi pour le traitement d'une infection, Dalglish avait à l'occasion découvert qu'il était porteur asymptomatique du virus. L'Ecossais, légende des Reds avec qui il a été trois fois champion d'Europe (1978, 1981, 1984), a fait l'éloge du personnel hospitalier, «absolument brillant». «Nous avons tous beaucoup de chance de les avoir. (...) Les gens pourraient penser que j'ai eu la plus grande attention à cause de mon nom mais tous les patients du National Health Service (santé publique, NDLR) reçoivent la plus grande attention», a-t-il déclaré au Sunday Post. Auteur de 172 buts en 515 matches avec Liverpool, Dalglish était ensuite passé entraîneur des Reds. Il a notamment vécu depuis le banc la tragédie de Hillsborough, quand 96 supporters ont péri.