En attendant l'autorisation des autorités sanitaires et du ministère de la Jeunesse et des Sports pour la reprise de la compétition, la commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF) continue de mettre en place son plan de travail, en prévision du prochain exercice. Hier, et dans une publication sur le site officiel de l'instance fédérale, ladite commission, présidée par Djamel-Eddine Damerdji, a invité l'ensemble des clubs de la Ligue 1 à procéder à la préparation de leurs dossiers médicaux. «Faisant suite à la réunion du 26 août 2020, regroupant la Fédération algérienne de football (FAF), la Ligue de football professionnel (LFP) et les clubs professionnels de la Ligue 1 où il a été décidé d'un championnat classique à 38 journées pour la saison 2020-2021, la Commission médicale fédérale invite l'ensemble des clubs concernés à procéder à la préparation de leurs dossiers médicaux, pour une bonne reprise, en attendant l'autorisation des autorités sanitaires et du ministère de la Jeunesse et des Sports, et l'ouverture des infrastructures sportives», lit-on dans ledit communiqué. Dans ce document, il est précisé que les 20 clubs concernés doivent présenter une attestation de consentement du club aux examens médicaux d'avant compétition, un dossier médical conforme au modèle mis au point par la commission médicale fédérale et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du football. En sus, ces clubs doivent également présenter une attestation de consentement du joueur relative au contrôle antidopage ainsi qu'une déclaration sur l'honneur d'absence de symptômes d'infection par le coronavirus. Les modèles des documents demandés sont téléchargeables sur le site officiel de la Fédération algérienne de football. Par ailleurs, le Bureau fédéral de la FAF se réunira mardi prochain «en session ordinaire», avec différents points à l'ordre du jour. Il s'agira, entre autres, de présenter les rapports d'activés des cinq ligues, à savoir Ligue de football professionnel (LFP), Ligue nationale de football amateur (LNFA), Ligue inter- régions de football (LIRF), Ligue de football féminin (LNFF) et Ligue de football en salle (Futsal). Aussi, il sera question d'étudier les rapports de la Direction technique nationale (DTN) et de toutes les commissions, à savoir la commission des finances, de la coupe d'Algérie, médicale fédérale, celle de résolution des litiges (CNRL), des arbitres (CFA), du football féminin, de coordination avec les Ligues, du statut du joueur et la commission de Futsal et Beach-soccer.