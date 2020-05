Le président de la commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF) Djamel Eddine Damerdji, s'est montré sceptique quant à une éventuelle reprise de la Ligue 1, suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. «Si nous voulons parler de la reprise de la compétition, il doit y avoir impérativement la levée du confinement, ce qui n'est pas le cas actuellement. Autre chose très importante, l'épidémie du virus doit disparaître, ce qui est difficile et nécessite un grand travail», a-t-il indiqué. Pour discuter d'une éventuelle reprise de la saison, une réunion s'est tenue dimanche dernier au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports, en présence d'un représentant de la FAF, du président de la Ligue de football professionnel (LPF) Abdelkrim Medouar, ainsi que d'un représentant du Centre national de la médecine du sport (CNMS). Aucune décision n'a été prise sur une possible reprise du championnat. Tous les intervenants étaient unanimes à dire que tout sera tiré au clair après le déconfinement. «Si les deux conditions citées plus haut seront réalisées, nous aurons donc besoin de beaucoup de temps. Le dernier mot reviendra aux autorités», a-t-il ajouté sur les ondes de la Radio nationale. L'ensemble des championnats et manifestations sportives sont suspendus depuis le 16 mars en raison du Covid-19. Avant la suspension du championnat de Ligue 1, le CR Belouizdad occupait la tête du classement avec 40 points, à trois longueurs de ses deux poursuivants directs l'ES Sétif et le MC Alger. Le Chabab et le Mouloudia comptent un match en moins. En Ligue 2, l'O Médéa domine la compétition avec 42 points, à deux unités de son dauphin la JSM Skikda.