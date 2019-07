Après deux ans passés au PSG, Dani Alvès n’a finalement pas été conservé. Et malgré ses 36 ans, le Brésilien, encore en jambe, ne veut pas raccrocher. La question est de savoir où sera son prochain challenge. La Copa America enfin terminée, le latéral peut enfin régler les questions autour de son avenir. Et depuis plusieurs jours, il est notamment question d’un retour au FC Barcelone où Dani Alvès pourrait ainsi retrouver le couloir droit, actuellement occupé par Sergi Roberto et Nelson Semedo. Après y avoir joué entre 2008 et 2016, Dani Alvès pourrait donc faire son retour au FC Barcelone. Un retour qui tend à se confirmer. En effet, selon les dernières informations de As, les Blaugrana seraient bel et bien intéressés à l’idée de revoir le Brésilien, bien que cela ne soit pas une priorité. Le dossier pourrait donc encore durer quelques jours, mais le Barça ne devrait pas avoir de gros concurrents. En effet, alors qu’un intérêt était prêté à l’Inter Milan, le club lombard a nié cette information. De quoi rapprocher Alvès du Barça ?