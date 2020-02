Daniel Maldini (18 ans), fils de Paulo, a disputé son premier match de Série A, ce dimanche. L’attaquant est entré durant le temps additionnel (90+3e) et a donc foulé pour la première fois une pelouse du championnat italien. Pour rappel, son père, Paulo Maldini, avait fait ses débuts en 1985 et a disputé 647 matchs de Série A. Et son grand-père, Cesare Maldini, a défendu les couleurs des Rossoneri de 1954 à 1966, avant d’en devenir l’entraîneur en 1973, puis en 2001. Une belle histoire de famille.