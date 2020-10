Le PSG a trouvé sa sentinelle en ce dernier jour du mercato estival. Le club de la capitale a officialisé la venue du milieu de terrain portugais Danilo Pereira, prêté avec option d'achat par le FC Porto. C'est un profil que le PSG recherchait depuis de nombreux mois. Il s'est engagé sous la forme d'un prêt payant de 4 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison 2020-2021, assorti d'une option d'achat estimée à 16 millions d'euros. «C'est un nouveau challenge qui s'offre à moi. Faire partie du Paris Saint-Germain sera un beau et grand défi, à la hauteur de mes ambitions. Rejoindre l'un des plus grands clubs d'Europe et du monde est un aboutissement dans ma carrière, et j'espère pouvoir apporter beaucoup à Paris ainsi qu'à ses supporters», a déclaré sur le site officiel du club le nouveau numéro 15 parisien, amené à évoluer dans l'entrejeu aux côtés de Marco Verratti.