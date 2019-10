Après la victoire de l’Algérie face à la Colombie, le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, a fait un point sur une prochaine rencontre face à la France. Le patron de la fédération est très optimiste. « Il y aura très certainement, dans un futur, on va dire proche, un Algérie-France », a-t-il déclaré après la victoire des Fennecs contre la Colombie (3-0), mardi à Lille. Et d’ajouter : « Nous avons très bien discuté avec le président Noël Le Graët. On va continuer à le faire pour convenir d’un prochain match dans l’année ou l’année et demie qui suivra ». Les deux patrons des fédérations se sont rencontrés à Paris afin de discuter sur l’éventualité d’organiser une rencontre amicale entre les deux sélections sur le sol algérien. Pour Noël Le Graët, l’accord des politiques est nécessaire pour organiser cette rencontre tant espérée.