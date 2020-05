L'international algérien Oussama Darfalou a dit vouloir confirmer son statut de buteur au championnat néerlandais de première division (Eredivisie), où il s'était engagé la saison dernière avec le Vitesse Arnhem.

Dans une déclaration au site de son club, Darfalou s'est montré déterminé à réussir une belle carrière aux Pays-Bas et en Europe, qu'il avait préférés à d'autres offres des pays du Golfe. «Je vais tout faire pour être le numéro un ici aux Pays-Bas, avec le Vitesse Arnhem, car j'ai laissé des propositions financières très intéressantes en quittant l'USM Alger, pour tenter une expérience en Europe que je veux réussir», a déclaré le meilleur buteur du championnat de Ligue 1 algérienne de football lors de la saison 2017-2018. Darfalou a estimé qu'il a progressé aux Pays-Bas où il était obligé d'apprendre à parler la langue anglaise pour que le message passe bien avec ses coéquipiers et le directeur technique. «Quand j'avais signé ici en 2018, je parlais seulement l'arabe et un peu le français. Maintenant je parle anglais et un peu néerlandais»,

a indiqué Darfalou.

L'ancien attaquant de l'USM Alger a assuré qu'il saisira sa chance et tout faire pour réussir aux Pays-Bas: «J'ai eu une discussion avec l'entraîneur de Vitesse où il me reste encore

2 ans de contrat.

Le coach m'a assuré de me donner toute ma chance la saison prochaine, à l'inverse de la saison écoulée où ce n'était pas le cas. Je vais tout faire pour bien la saisir.» Après une saison et demie mitigée au Vitesse, Oussama Darfalou a été prêté durant la deuxième partie de l'exercice à Venlo où il a marqué 3 buts en 8 rencontres.