En fin de contrat avec Manchester City, le milieu offensif David Silva =(34 ans, 38 matchs et 6 buts toutes compétitions confondues pour la saison 2019-2020) va quitter le club anglais au terme de cette saison. Pour son avenir, l'Espagnol se trouve en discussions avec la Lazio Rome d'après les informations du quotidien madrilène AS. Actuellement 4e au classement de la Série A, l'équipe italienne se retrouve assurée de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions et l'ancien joueur du FC Valence se montre donc séduit par la possibilité de relever ce nouveau défi. Malgré des offres importantes de la part d'Al-Ahli Club et d'Al Nasr, Silva semble donc donner sa priorité à l'approche des Romains.