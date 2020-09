Finalement, il a fallu une quinzaine de jours pour qu'enfin la Fédération algérienne de football (FAF) confirme, officiellement, que les deux matchs amicaux des Verts, durant la date FIFA d'octobre, se joueront contre le Nigeria et le Mexique, respectivement en Autriche et aux Pays-Bas. Il faut savoir que la FAF a chargé la société évènementiel EVOL Sport, basée à Paris, pour organiser les stages des Verts. Après avoir arraché avec panache le titre de champion d'Afrique avec les Verts, le sélectionneur Djamel Belmadi a demandé à la Fédération de préparer deux matchs amicaux durant cette date FIFA contre le Cameroun et le Ghana. Belmadi a justifié ce choix par d'abord la «puissance» et la «force» de ces deux sélections et, ensuite, parce qu'il a envie de rencontrer des sélections auxquelles il ne s'est pas encore mesuré. En d'autres termes, les Verts ont acquis une dimension telle qu'il faut viser toujours et encore plus haut. D'autant que le sélectionneur des Verts est décidé à défendre le titre continental en 2022 au Cameroun et ensuite pourquoi pas se qualifier au prochain Mondial au Qatar pour la même année. Pour ce faire, il faut une préparation très minutieuse et surtout des sparring-partner

de haut niveau pour tester d'autres systèmes et options de jeu. Ainsi, EVOL Sport avait eu l'accord des Camerounais pour un premier match amical aux Pays-Bas où les Lions indomptables ont programmé leur stage. Seulement lors des procédures administratives pour conclure cette joute amicale, les autorités hollandaises ont refusé la présence des joueurs venus des pays où la pandémie s'est bien propagée. Il y avait même eu des informations des médias faisant allusion à l'interdiction également des joueurs algériens venus de France où il y une progression de la propagation du virus.

En parallèle, les organisateurs du stage des Verts négociaient avec le Ghana, pour conclure le souhait de Belmadi. Mais, au final, ni le Cameroun ni le Ghana ne rencontreront les Verts lors de cette date FIFA. On avait même cité le Gabon, le Bénin et l'Angola comme probable plan «B» pour les Verts. Mais, aucune de ses équipes ne jouera contre l'Algérie au mois d'octobre prochain. Contre toute attente, ce sont deux sélections dont personne n'a parlé qui vont finalement disputer ces deux matchs amicaux. Ainsi, le 25 septembre dernier, la FAF annonçait sur son site officiel que «l'Equipe nationale sera en stage durant la date FIFA du mois d'octobre, soit du 5 au 13 de ce mois et disputera deux rencontres amicales.». La même source ajoute qu' «En attendant la confirmation officielle de la seconde sortie des Verts qui ne saurait tarder, ces derniers affronteront le Nigeria vendredi 9 octobre 2020 (20h30) au stade Jacques Lemans Arena à Sankt Veit an der Glan en Autriche».

La FAF a également indiqué que «ce sont les deux Fédérations, algérienne et nigériane, qui ont souhaité programmer cette rencontre en prévision des préparatifs des deux nations pour les prochaines

échéances». Trois jours plus tard, la FAF annonce également que «la sélection algérienne de football affrontera son homologue mexicaine le 13 octobre au stade Cars-Jeans de La Haye (Pays-Bas) à 21h00 locales (20h00 algériennes), dans le cadre de son prochain stage». Par la suite, la FAF a expliqué «avoir dû attendre l'officialisation des deux matchs avant de communiquer compte tenu des autorisations à obtenir auprès des fédérations concernées, notamment la KNVB, et les villes hôtes dans un contexte exceptionnel, marqué par la pandémie de Covid-19». Enfin, l'instance fédérale a tenu à préciser qu'elle a reçu «plusieurs propositions de différentes fédérations» pour disputer des rencontres amicales en Europe durant la date FIFA d'octobre 2020, mais qu'à la fin, «elle a choisi le Nigeria et le Mexique».