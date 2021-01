Et de 100! Passeur décisif pour John Stones (26 ans) dimanche face à Crystal Palace (4-0) en Premier League, Kevin De Bruyne(29 ans, 22 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison), comptabilise désormais 100 offrandes depuis ses débuts à Manchester City en 2015, selon les statistiques d'Opta, soit 31 de plus que n'importe quel autre joueur du championnat anglais sur la même période. Le site Transfermarkt, lui aussi spécialisé dans les statistiques, indique quant à lui 104 passes décisives pour De Bruyne depuis ses débuts chez les Skyblues. En tout cas, le Belge atteint des hauteurs rarement explorées du côté de Manchester City.