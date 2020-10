Le milieu belge s'est exprimé en conférence de presse, avec sa sélection, sur l'existence de discussions pour une prolongation de contrat avec Manchester City. «Je suis très heureux au club. Je peux dire maintenant que je n'ai pas parlé une seule fois à City, donc je ne sais pas pourquoi les gens disent que j'ai déjà accepté quelque chose. J'ai toujours dit à tout le monde que je me sentais vraiment heureux et à l'aise ici, donc si les gens du club veulent me parler, je suis ouvert à cela et nous verrons ce qui se passe mais, pour le moment, rien ne s'est passé, alors je continue comme ça.» Kevin De Bruyne, 29 ans, est lié aux Cityzens jusqu'en 2023. Cette saison, le milieu a disputé 3 rencontres de Premier League, pour 1 but et 1 passe décisive.