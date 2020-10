Pour récompenser les belles prestations de son international belge, mais également sa fidélité au moment où le club aurait pu être exclu de la Ligue des Champions,Manchester City a décidé d'offrir un nouveau contrat à son meneur de jeu Kevin De Bruyne (29 ans, 3 matchs et 1 but en Premier League cette saison)! D'après les informations du Daily Mail, le milieu offensif va étendre son bail de deux années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2025. Avec un salaire de 330 000 euros net par semaine, supérieur à 17 millions d'euros sur l'année, et diverses primes, De Bruyne confortera son statut de milieu de terrain le mieux payé de la Premier League.