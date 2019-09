Manchester United a officialisé lundi la prolongation de contrat de son gardien David De Gea. Le gardien espagnol aura finalement obtenu gain de cause avec une forte revalorisation salariale à la clé. Désormais, l’ancien de l’Atletico Madrid veut se tourner vers le futur de son équipe. L’un de ses premiers objectifs dans les mois qui viennent est d’aider les jeunes à progresser : « Avec mon expérience, je souhaite aussi aider les jeunes joueurs qui arrivent à Manchester, afin qu’ils comprennent bien ce que cela signifie de jouer ici dans ce club. Je pense que j’ai encore beaucoup de choses à réaliser au club et je suis convaincu que Manchester United est capable de retrouver le succès qui a marqué son histoire, et d’offrir à nos fidèles supporters de grands moments de joie », a-t-il expliqué sur le site officiel de Manchester United. Il assure également qu’il est très heureux de poursuivre sa carrière dans un club où il est arrivé il y a huit ans déjà : « Ça a été un privilège de passer déjà huit ans dans ce grand club. La possibilité de poursuivre ma carrière à Manchester United est un véritable honneur. En arrivant ici, je n’aurais jamais pu imaginer jouer plus de 350 matchs pour ce club. Maintenant que mon avenir est fixé, mon objectif principal est d’aider mon équipe à gagner le plus de matchs possible et à remporter à nouveau des trophées, ensemble », a-t-il conclu.