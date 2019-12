Régulièrement utilisé par son entraîneur Ernesto Valverde depuis son arrivée lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong n’a pas encore affiché le niveau qui était le sien à l’Ajax Amsterdam la saison dernière.

Le Néerlandais en est bien conscient et sait qu’il doit encore progresser. « De temps en temps, j’ai pu démontrer mes qualités mais en général, je peux jouer bien mieux. Je ne suis pas encore dominant comme à l’Ajax (son ancien club, NDLR).

à ce poste, il faut que je marque plus de buts et que je donne plus de passes décisives. Cela va m’obliger à ajuster des choses et ça va prendre du temps. Je vois des détails qui m’aident à être plus intelligent et à anticiper les actions de mes coéquipiers », a reconnu le Batave pour De Telegraaf.

Recruté contre 75 millions d’euros, De Jong ne manque pas d’ambition, ni de capacité d’autocritique !