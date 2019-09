Peu à son aise et impliqué directement sur deux buts de Naples (4-3) lors de sa première titularisation en Serie A avec la Juventus, Matthijs de Ligt a logiquement été pointé du doigt sur les réseaux sociaux, mais également par certains médias. De quoi faire réagir le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman. « Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il a eu du mal à contenir Hirving Lozano, et tout n’a pas fonctionné comme il l’aurait souhaité, ni comme nous l’aurions souhaité pour lui. Il faut lui laisser du temps. Vous savez, je peux vous montrer les coupures de presse après mon premier match pour le FC Barcelone, en 1989. Nous avions perdu 2-0, et tous les journaux avaient écrit ceci : «Mais qu’est-ce qu’on vient de recruter ?’... Moi, je veux donner de la confiance à mes joueurs et Matthijs sera bien titulaire avec la sélection », a déclaré Koeman en conférence de presse.