En début de semaine, le directeur du centre de formation du FC Barcelone, Patrick Kluivert, assurait que son compatriote, Matthijs de Ligt (20 ans, 9 matchs et 1 but en Série A cette saison), regrettait déjà d’avoir opté pour la Juventus, l’été dernier. Des propos totalement démentis par le défenseur central néerlandais. « Je ne regrette absolument pas mon transfert à la Juventus. Vous savez, il se dit et s’écrit beaucoup de choses... Quand une personne comme Kluivert dit quelque chose comme ça, ça peut paraître crédible, mais ce n’est qu’une supposition de sa part. J’ai le soutien de mes équipiers, des fans et du club. Je suis heureux comme ça », a indiqué l’Oranje devant la presse.