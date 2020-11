La direction de l’USM Bel Abbès a annoncé l’annulation de la rencontre amicale, programmée, hier, entre son équipe et le voisin MC Oran au stade du 24 Février 1956 de Sidi Bel Abbès. L’annulation de ce rendez-vous est motivée par la grève enclenchée par les joueurs de l’USMBA, qui ont boycotté l’entraînement pour le deuxième jour de suite, a indiqué la cellule de communication de cette formation. Les joueurs de l’USMBA ont décidé d’entrer en grève ouverte depuis lundi pour réclamer la régularisation de leur situation financière. Plusieurs éléments, notamment ceux de l’effectif de la saison passée, n’ont pas touché leurs salaires depuis plusieurs mois. Cela se passe aussi au moment où la direction de ce club ne parvient toujours pas à qualifier ses nouvelles recrues, au nombre de 13, en raison de ses dettes envers d’anciens joueurs ayant eu gain de cause auprès de la CNRL. Celles-ci sont estimées à plus de 70 millions DA.