Naples a décidé de limoger Carlo Ancelotti et de désigner Genarro Gattuso qui à annoncé la liste du groupe qui disputait le match face à Parme hier. L’ancien Milanais a décidé de suivre les pas de son prédécesseur et de ne pas compter sur les services de Faouzi Ghoulam pour ce match. L’ancien stéphanois qui a fait son retour de blessure il y a une semaine n’a pas été retenu par Gattuso, qui lui a préféré Mario Rui et le petit Luperto. Ainsi, la situation du latéral gauche algérien ne semble pas s’améliorer, ce qui précipite, selon plusieurs sources médiatiques, son départ.