La Fédération algérienne de football a annoncé dimanche avoir ajouté 10 nouvelles substances (7 stimulants et 3 narcotiques) aux produits prohibés, qui feront l’objet d’une surveillance au cours de la saison 2019-2020, et qui seront réprimées en cas de contrôle positif. « Les stimulants Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradol et synéphrine, ainsi que les narcotiques Codéine, hydrocodone et tramadol sont incluses dans le programme de surveillance 2019 », a détaillé la FAF, ajoutant que d’autres substances comme les anti-inflammatoires stéroïdiens et les bronchodilatateurs, notamment, les Glucocorticoïdes et les Bêta-2-agonistes seront également surveillés. Si le contrôle de certaines substances se fera « uniquement pendant la compétition », d’autres produits prohibés, comme les Bêta-2-Agonistes et l’Ethylsulfanyl-1H-Benzimidazole seront « surveillés même en dehors de la compétition», particulièrement s’ils sont « ingérés de manière autre » que celle autorisée.

« La liste des substances et méthodes interdites 2019, publiée par l’Agence mondiale antidopage (AMA), le résumé des principales modifications, les notes explicatives, ainsi que le programme de surveillance 2019 peuvent être consultés ou téléchargés à partir du site internet de la FAF », a ajouté l’instance fédérale dans son communiqué.

Cette liste des substances prohibées a été approuvée le 20 septembre 2018 par le comité exécutif de l’AMA, et entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle répertorie les substances et méthodes interdites, en compétition comme en dehors, et précise les interdictions touchant uniquement certains sports.

En ce début de la saison 2019-2020, la FAF, à travers la commission médicale fédérale et sa commission antidopage, lance un appel à tous les acteurs du football national (joueurs, médecins, entraîneurs et dirigeants) de veiller à la bonne santé des athlètes et d’éviter à ce que ces derniers recourent, de manière délibérée ou par méconnaissance, à des produits dopants ou prohibés, comme les drogues (cannabis, cocaïne, ... ), les stimulants ou les compléments alimentaires.