Arrivé l’été dernier à Boca Juniors, Daniele de Rossi (36 ans) met un terme à son aventure argentine… et à sa carrière. Affecté par la distance avec sa famille, l’Italien a annoncé qu’il raccrochait définitivement les crampons. Et qu’il envisageait de revenir rapidement dans le monde du football. L’ancien milieu défensif n’aura pas laissé de grands souvenirs au club argentin. En revanche, les supporters de la Roma n’oublieront pas de rendre hommage à leur joueur emblématique. De Rossi a en effet passé 18 ans dans la capitale transalpine, où il a disputé 459 matchs de Serie A. Malheureusement pour lui, l’ex-international italien (117 sélections) n’a jamais remporté ce championnat, lui qui a tout de même rempli son palmarès avec deux coupes d’Italie (2007 et 2008) et une Supercoupe d’Italie (2007), sans oublier la Coupe du monde en 2006. Un sacré parcours.