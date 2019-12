Le tournoi de la Division Est du deuxième tour préliminaire (Elite 16) de la Ligue africaine de basket-ball (BAL) a débuté mardi à Kigali (Rwanda), avec la participation de huit équipes en courses pour les trois billets qualificatifs à la phase finale prévue en mars 2020. Le tournoi de qualification de la Division Est, qui s’étalera jusqu’au 22 décembre à Kigali, regroupe les Cobras du Soudan du Sud, JKT BBC de Tanzanie, Patriots du Rwanda, City Oilers d’Ouganda, Ferroviario Maputo du Mozambique, GNBC de Madagascar, Kenya Ports Authority et UNZA Pacers de Zambie. Les trois formations qualifiées à l’issue de ce tournoi rejoindront les clubs champions d’Angola (Pétro Luanda), d’Egypte (Zamalek), du Maroc (AS Salé), du Nigeria (Rivers Hoopers), du Sénégal (AS Douanes) et de Tunisie (US Monastir), ainsi que les qualifiés de la Division Ouest, à savoir, le GS Pétroliers d’Algérie, les FAP du Cameroun et l’AS Police du Mali, pour former le tableau final (deux conférences de 6 équipes) de la 1ère édition de la compétition continentale. Les rencontres de la saison régulière de la BAL qui débutera en mars 2020, sont programmées au Caire, à Dakar, Lagos, Luanda, Rabat et Monastir, alors que la capitale du Rwanda, Kigali, abritera le ‘Final four’.