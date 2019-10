La sélection nationale de la voile (SRX) a connu un début prometteur lors des compétitions de la première journée du championnat d'Afrique de la voile qualificatif aux JO-2020 prévus à Tokyo (Japon) qui s'étaient déroulées, mardi à l'école nationale de la voile Bordj El Bahri (Alger), alors que les athlètes en Laser (radial et standard) ont trouvé des difficultés pour s'attribuer la première place. Les athlètes algériens (Messieurs/Dames) se sont imposés dans la spécialité (RSX) avec Rezouani Meriem à la première place, suivie respectivement de Belabès Katia et Berichi Amina. Pour les Messieurs, la première place est revenue à Boudjaâtit Ramzi et la seconde place à Bouras Hemza. Le Seychellois, John marque Gardet a occupé la troisième place. S'agissant de la spécialité Laser (Radial et Standard), la première place est revenue à l'Angolais, Manuel Lilou (standard messieurs) et les deuxième et troisième place à Kebaili Mohamed et Khoualed Islam. Radial (Dames), l'Algérie est classée quatrième grâce à Kersan Malia, suivie de Abdelfettah Maissa et Lach'hab Sanaa. «J'ai confronté plusieurs difficultés lors de la première journée, notamment la vitesse des vents qui n'a pas changé, mais je pouvais m'adapter et j'ai su arracher la première place», a déclaré Rezouani Meriem. Ces résultats demeurent provisoires jusqu'à l'établissement du classement final. 50 athlètes (hommes et femmes) de 9 pays prennent part à cette compétition à savoir l'Algérie (Organisateur), le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, les Iles Seychelles, les Iles Maurice, la Tanzanie, le Mozambique et l'Angola. Pour ce qui est de la discipline Laser, 23 sportifs y prendront part (Radial 10, Standard 10), alors que 27 participants sont prévus pour le RSX dont 12 femmes. Pour rappel, l'Algérie abrite pour la deuxième fois consécutive le championnat d'Afrique de voile qualifiant aux Olympiades.